Санчес: «Счастлив от перехода в «Баварию»

Новичок «Баварии» Ренату Санчес признался, что рад такому развитию своей карьеры – он готов стать одним из ключевых футболистов в составе мюнхенцев.

«Я счастлив от перехода в «Баварию», а клуб может радоваться тому, что я буду защищать его цвета. Ставлю перед собой большие цели, я хочу выигрывать в «Баварии» титулы.

Я готов продолжить в «Баварии» с того места, на котором остановился в «Бенфике». Там я был ключевым игроком. Хочу помочь своей новой команде в том, чтобы она быстро добилась успехов», – сказал Санчес.

Напомним, этим летом Санчес стал игроком «Баварии». Он перешел из «Бенфики». Срок соглашения рассчитан до 2021 года.