Витсель договорился с «Челси»

В ближайшие дни полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель станет игроком «Челси». Лондонскому клубу удалось согласовать условия личного контракта с игроком. Следующий шаг – достичь договоренностей с клубом из Санкт-Петербурга об условиях трансфера бельгийского футболиста.

Ранее появилась информация, что Витсель в межсезонье переберется в Лондон, и будет выступать за «Эвертон». «Ириски» планировали сделать Витселя самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба с зарплатой 140 тысяч евро в неделю. Но сделка застопорилась. Этим и планирует воспользоваться клуб Романа Абрамовича.