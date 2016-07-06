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Витсель договорился с «Челси»

6 июля 2016, 06:07
14

В ближайшие дни полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель станет игроком «Челси». Лондонскому клубу удалось согласовать условия личного контракта с игроком. Следующий шаг – достичь договоренностей с клубом из Санкт-Петербурга об условиях трансфера бельгийского футболиста.

Ранее появилась информация, что Витсель в межсезонье переберется в Лондон, и будет выступать за «Эвертон». «Ириски» планировали сделать Витселя самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба с зарплатой 140 тысяч евро в неделю. Но сделка застопорилась. Этим и планирует воспользоваться клуб Романа Абрамовича.

Источник: The Sun
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы Зенит Челси Витсель Аксель
Комментарии (14)
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Александр ЗА
1467775331
Да
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ГераХэвиЛОКО
1467776829
Ранее появилась информация, что Витсель в межсезонье переберется в Лондон, и будет выступать за «Эвертон». ????. Ошибочка. Эвертон базируется в г.Ливерпуль
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Red-White Sakhalin
1467777819
Лето,трансферное окно, время перелёта уток и СМИ всего света..
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ДАША Д
1467783293
Не бог весть какая звезда.
Ответить
richi
1467783800
Зарплата 8,3 млн евро в год - не хило. Гораздо больше , чем было в Питере.
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никита голоян
1467783930
слабоват парень..никогда не может взять игру на себя..так ..на подыгрыше
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Pro100Kid
1467786883
Для лавки сойдет объективно говоря
Ответить
Басмачи
1467790289
До свидания Зенит!!!!
Ответить
yorgenbarenz
1467793824
Всё равно за наши деньги будет бегать. Рома Абрамович их не на Луне украл.(летать не умеет)
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koli4ka
1467814476
А все из-за того взяли в челсу, что не пил с какошкой шампуньку,вел себя хорошо и играл неплохо...
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