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    Витсель перейдет в «Эвертон» за 30 миллионов

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель может продолжить свою карьеру в «Эвертоне».

    Сообщается, что стороны уже достигли договоренности по этому трансферу. По информации источника, сумма сделки составит 30 миллионов фунтов, а зарплата футболиста в английском клубе – 100 тысяч в неделю.

    Ранее появлялась информация о том, что «Наполи» отказался от приобретения бельгийца из-за высоких требований по зарплате.

    В «Зените» Витсель выступает с 2012 года. В минувшем сезоне он сыграл 41 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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    Источник: Squawka Football

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    01.07.2016 21:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 июля 2016, 00:04

      Хорошо, что от этого барахла избавляемся.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 1 июля 2016, 23:59

      за эту муху сонную и 20 много а 30ка вобще как булка с маслом:)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 1 июля 2016, 21:49

      Газ упал в цене.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 1 июля 2016, 21:21

      Шикарно.
      Спасибо Витсель, что хорошо играл - и что вовремя ушёл, принеся в кассу достойные деньги.

      Теперь по Финансовому фейр-плей мы можем очень достойно усилиться. Баланс в колоссальном плюсе.

      -

      Счастливо и удачи. Свои лучшие годы ты отдал Зениту, принеся нам и Чемпионство, и Кубок, и Суперкубок России. Теперь пусть за наш клуб играют другие, которым есть к чему стремиться.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > карасевщина 1 июля 2016, 23:17

      Я же не ты. Зачем мне?

      А ты -- безусловно, дрочишь -- и тут же лижешь.

      2
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > карасевщина 2 июля 2016, 05:19

      По Витселю страдаешь, бедолага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 1 июля 2016, 21:19

      Удачи в Англии , Аксель!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 1 июля 2016, 21:18

      На этого плевать, если честно.

      -1
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