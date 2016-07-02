Сергей Петров: «Нам уже пора становиться чемпионами, стремиться к вершине»

Полузащитник «Краснодара» Сергей Петров уверен, что его команда готова бороться за чемпионство в новом сезоне РФПЛ.

«Считаю, в минувшем сезоне могли взять бронзу, но упустили решающие очки в Казани. В концовке имели три 100-процентных шанса забить, однако в итоге сыграли вничью — 1:1, и этих-то очков, считаю, нам в первую очередь и не хватило на финише, чтобы догнать «Зенит».

Нам уже пора становиться чемпионами, стремиться к вершине. Хотя, считаю, в новом сезоне нам будет еще сложнее, чем в прошлом. Другие команды подстраиваются под нашу игру, и успех в чемпионате, Кубке страны и Лиге Европы будет зависеть исключительно от нас — от того, как будем готовы и как сработаем на поле», — отметил Петров в интервью «Независимой спортивной газете».