Сборная России осенью может сыграть с Новой Зеландией

Сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 может провести товарищеский матч с Новой Зеландией. Об этом сообщил бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков.

«Есть слух, что найден первый соперник по товарищеским матчам для сборной. Новая Зеландия согласилась прилететь в Москву осенью – чтобы протестировать свой будущий визит на Кубок конфедераций в качестве бессменного после перехода Австралии в Азиатскую конфедерацию чемпиона Океании», – сообщил Казаков.

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