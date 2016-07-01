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Сборная России осенью может сыграть с Новой Зеландией

1 июля 2016, 08:26
32

Сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 может провести товарищеский матч с Новой Зеландией. Об этом сообщил бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков.

«Есть слух, что найден первый соперник по товарищеским матчам для сборной. Новая Зеландия согласилась прилететь в Москву осенью – чтобы протестировать свой будущий визит на Кубок конфедераций в качестве бессменного после перехода Австралии в Азиатскую конфедерацию чемпиона Океании», – сообщил Казаков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Новая Зеландия Казаков Илья
Комментарии (32)
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z89
1467354567
Выбираем свой уровень - дно. Чему мы научимся в этом матче? Выйграем для галочки и останемся сново со старыми проблемами,со старыми дырами.
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nemolod
1467355148
В общем РФС доработалась,что уже даже в товарняках никто из крепких команд встречаться не хочет! Ни плана,ни тренера-все на пляже!
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maior-60
1467355260
Затем играем с Папуа-Новая Гвинея и с Каймановыми островами. А главным тренером будет лично сам Мудко.
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ufos73
1467357918
А че не с пингвинами???
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westerose
1467358727
Нашли с кем играть...не наш уровень. В Новой Зеландии игроки играют в английском, французском, немецком, швейцарском чемпионатах. Надо равных искать где игроки бегают в местном чемпионате. Тонга например, Вануату какой нибудь...
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hmelarj
1467358735
а ещё можно с монголией сыгрануть)))
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Eighty
1467359589
А дальше с Фиджи, Сомали и каким-нибудь грандом типа Макао
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AVAR-05
1467359789
с Гондурасом надо им играть
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komandos99
1467360122
Потом можно с сомалийскими пиратами сыграть,они последнее время показывают неплохие результаты)
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klab
1467361530
Уровень сборной России это сборная Марианской впадины
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