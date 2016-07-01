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    Сборная России осенью может сыграть с Новой Зеландией

    Сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 может провести товарищеский матч с Новой Зеландией. Об этом сообщил бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков.

    «Есть слух, что найден первый соперник по товарищеским матчам для сборной. Новая Зеландия согласилась прилететь в Москву осенью – чтобы протестировать свой будущий визит на Кубок конфедераций в качестве бессменного после перехода Австралии в Азиатскую конфедерацию чемпиона Океании», – сообщил Казаков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2016 08:26
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 июля 2016, 16:22

      Идиотизм.....нужно играть с самыми сильными и с эксперемнтальным составом, чтобы хоть как-то подготовиться к кубку конфтдераций

      0
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Nesterenko 1 июля 2016, 17:41

      Так и будут играть против более сильной команды

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 1 июля 2016, 14:01

      Как раз по уровню. Уверен им тоже сольют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 июля 2016, 13:54

      Да с ними ни кто и играть теперь не хочет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      klab 1 июля 2016, 11:25

      Уровень сборной России это сборная Марианской впадины

      4
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      Рейтинг: +508

      triton004 1 июля 2016, 11:13

      С дворовой командой

      -1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > triton004 1 июля 2016, 11:26

      эти пастухи отымеют похлеще, чем исландцы!

      0
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      Рейтинг: +65

      komandos99 1 июля 2016, 11:02

      Потом можно с сомалийскими пиратами сыграть,они последнее время показывают неплохие результаты)

      6
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 1 июля 2016, 10:56

      с Гондурасом надо им играть

      4
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > AVAR-05 1 июля 2016, 14:51

      Неее,надо воссоединиться!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Eighty 1 июля 2016, 10:53

      А дальше с Фиджи, Сомали и каким-нибудь грандом типа Макао

      5
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 1 июля 2016, 10:38

      а ещё можно с монголией сыгрануть)))

      5
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      Рейтинг: +193

      westerose 1 июля 2016, 10:38

      Нашли с кем играть...не наш уровень. В Новой Зеландии игроки играют в английском, французском, немецком, швейцарском чемпионатах.
      Надо равных искать где игроки бегают в местном чемпионате. Тонга например, Вануату какой нибудь...

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      Рейтинг: +193

      westerose > westerose 1 июля 2016, 10:40

      Хотя не.. Вануату это уже серьезно для сборной России. С Украиной надо товарку играть, они такие же беспомощные.

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