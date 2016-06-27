Адвокат: «Не будет лимита – и все команды станут покупать готовых игроков из-за рубежа»

Бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат рассказал о том, как он относится к лимиту на легионеров в российском футболе.

– Виллаш-Боаш постоянно ругал лимит на легионеров. Утверждал, что ограничение убивает российский футбол.

– Не согласен. Чем больше россиян играет, тем лучше для сборной. А не будет лимита – и все команды станут покупать готовых игроков из-за рубежа.

– Но многие считают, что молодых российских игроков лимит развращает. Огромные зарплаты, гарантия места в составе…

– Слушайте, все зависит от тренера. У меня таких проблем с игроками почему-то не было. Ни в «Зените», ни в сборной.

– Однако есть пример Кокорина. Он отказался уходить в аренду из «Динамо» в «Арсенал», потому что не хотел продлевать контракт с бело-голубыми. Разве настоящий фанат футбола мог не использовать такой шанс?

– А что, он не мог быть счастлив в Москве, в своем клубе? Не мог быть доволен своим положением? Мы не знаем всех деталей. А как игрок Кокорин мне нравится.