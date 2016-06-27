Маркевич: «Если Коломойский хочет обанкротить «Днепр», то пусть так и скажет»

Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич в интервью depo.ua поделился последней информацией из стана команды.

– Гендиректор Андрей Стеценко и Андрей Русол снова встречались с президентом. Вроде еще где-то в Киеве находятся. Мне еще не звонили. Поэтому я не знаю последних новостей.

– Команда тренируется?

– Занимается молодежь, тренерский штаб их готовит.

- Вы не с командой?

– Да команды там и нет. Все футболисты разбежались. Мы договорились с генеральным директором, что я остаюсь во Львове до тех пор, пока не станет все четко ясно с судьбой команды.

– Какими будут Ваши следующие шаги?

– Пока резких движений делать не буду. Мне же деньги должны за 11 месяцев. Надо же как-то по-человечески разойтись. Отдельные футболисты уже ушли в суд, чтобы выбить заработанное. Если президент хочет обанкротить клуб, чтобы не платить долги, то пусть так и скажет.

– А каким образом, если вообще не выплачивалась зарплата, «Днепр» получил аттестат?

– Мне тоже интересно. Конечно, никто не хочет, чтобы клуб исчез. Но нужно для этого что-то руководству и собственнику делать.