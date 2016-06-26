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    Стадион «Оренбурга» не будет готов к старту нового сезона РФПЛ

    Пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин рассказал о том, какими темпами ведется реконструкция домашней арены клуба.

    «Стадион «Оренбурга» не будет готов к старту РФПЛ. Полный цикл реконструкции арены заключается в том, чтобы заменить все четыре трибуны стадиона. На данный момент в эксплуатацию введены две самые большие трибуны: западная и восточная.

    Крыша северной трибуны уже накрывается пластиком, это уже финальная стадия ее реконструкции. У южной закрывается нулевой цикл. Пока неизвестно, когда будут завершены работы. Но к началу августа стадион точно не будет готов», – сообщил Сорокин.

    Напомним, что в первом туре предстоящего сезона российской Премьер-лиги «Оренбург» 29 июля на своем поле должен будет принять «Ростов».

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.06.2016 16:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 27 июня 2016, 15:40

      как и бомж арена

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 26 июня 2016, 23:04

      да там и 2х трибун хватит, и город небольшой, и болельщиков немного ходит

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 июня 2016, 18:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вот нахрена такие команды без стадионов

      -4
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > Garrincha58 26 июня 2016, 19:31

      Да когда же вы успокоитесь, любители больших денег!? Наша страна к счатью не ограничивается Питером и Москвой!

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