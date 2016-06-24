«Наполи» проведет встречу с агентом Витселя

Сегодня состоится встреча между руководством «Наполи» и агентом хавбека «Зенита» Акселя Витселя.

Сообщается, что шансов на эту сделку у «адзурри» не слишком много по причине суммы, запрашиваемой петербургским клубом за игрока сборной Бельгии. Сине-бело-голубые не намерены расставаться с 27-летним полузащитником менее чем за 25 миллионов евро. Тем не менее, в случае перехода, зарплата футболиста может составить порядка четырех миллионов евро в год.

Среди претендентов на Витселя также числятся «Ювентус», «Интер» и «Милан».