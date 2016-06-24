«Байер» договорился с Драговичем

Защитник киевского «Динамо» Александар Драгович согласовал личный контракт с «Байером». Теперь австрийцу осталось дождаться разрешения на переход от украинского клуба. По информации СМИ, трансфер обойдется леверкузенцам в 15 миллионов евро.

Драгович перебрался в «Динамо» из «Базеля» в июле 2013-го года. В прошедшем розыгрыше УПЛ 25-летний игрок принял участие в 17-ти играх, заработав две желтых и одну красную карточку. Как сообщалось ранее, на австрийца также претендовали «Сандерленд», «Рома» и «Боруссия» из Дортмунда.