«ПСЖ» готов предложить Неймару зарплату в 23 миллиона в год

Нападающий «Барселоны» Неймар вызвал интерес со стороны «ПСЖ». По информации источника, руководство французского клуба готово предложить бразильцу зарплату в 23 миллиона евро за сезон. Напомним, в «Барселоне» годовой оклад форварда составляет 15 миллионов.

По данным Transfermarkt, стоимость Неймара оценивается 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Барселону» в Примере 34 матча, в которых забил 24 гола.

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