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«ПСЖ» готов предложить Неймару зарплату в 23 миллиона в год

21 июня 2016, 12:16
7

Нападающий «Барселоны» Неймар вызвал интерес со стороны «ПСЖ». По информации источника, руководство французского клуба готово предложить бразильцу зарплату в 23 миллиона евро за сезон. Напомним, в «Барселоне» годовой оклад форварда составляет 15 миллионов.

По данным Transfermarkt, стоимость Неймара оценивается 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Барселону» в Примере 34 матча, в которых забил 24 гола.

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Источник: Daily Mail
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (7)
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Red-White Sakhalin
1466503228
Что же творится с мировым рынком игроков (рабов).. Откуда берутся такие суммы..??? 23 ляма в год зарплата, мир сошёл с ума..
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алекс88
1466503357
Утка очередная
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JUVENTINO-666
1466515035
Переходи дурак, станешь ещё круче и богаче
Ответить
калач
1466522148
за такие деньги надо продавать
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Kano
1466706559
Класс з/п. Легендарный Леброн Джеймс столько же зарабатывает.
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