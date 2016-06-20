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  • В стартовом туре РФПЛ ЦСКА сыграет на выезде с «Анжи», «Спартак» примет «Арсенал»

В стартовом туре РФПЛ ЦСКА сыграет на выезде с «Анжи», «Спартак» примет «Арсенал»

20 июня 2016, 18:26
18

Стал известен проект календаря российской Премьер-лиги на следующий сезон. 23 июля состоится матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом», а уже 29 июля пройдет первый тур чемпионата страны.

Стоит отметить, что уже в третьем туре РФПЛ ЦСКА и «Зенит» встретятся вновь.

Расписание всех матчей 1-го тура:

«Спартак» — «Арсенал»

«Рубин» — «Амкар»

«Анжи» — ЦСКА

«Оренбург» — «Ростов»

«Зенит» — «Уфа»

«Урал» — «Локомотив»

«Томь» — «Краснодар»

«Терек» — «Крылья Советов».

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Арсенал Зенит Анжи Рубин Краснодар Амкар-Пермь Томь Ахмат Крылья Советов Урал Локомотив Уфа Оренбург Ростов
Комментарии (18)
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Oneninenine
1466436809
Нагните коней пацаны, так, что-бы гнидер сдох от инфаркта.
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klyukin
1466440609
зенит дома уфу раскатает
Ответить
Котфеееее
1466441702
Стал известен проект календаря российской Премьер-лиги на следующий сезон. 23 июля состоится матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом», а уже 29 июля пройдет первый тур чемпионата страны. Стоит отметить, что уже в третьем туре РФПЛ ЦСКА и «Зенит» встретятся вновь. Расписание всех матчей 1-го тура: «Спартак» — «Арсенал» «Рубин» — «Амкар» «Анжи» — ЦСКА «Оренбург» — «Ростов» «Зенит» — «Уфа» «Урал» — «Локомотив» «Томь» — «Краснодар» «Терек» — «Крылья Советов».
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семенчик
1466444523
Верю в Спартак! Удачи!!
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NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1466445512
спартак 3 - 0 арсенал рубин 2 - 0 амкар анжи 1 - 3 цска оренбург 2 - 4 ростов зенит 4 - 0 уфа урал 0 - 2 локомотив томь 1 - 3 краснодар терек 2 - 1 крылья советов
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NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1466445582
динамо 5 - 0 тюмень
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ФК Зенит всея Руси
1466446847
«Спартак» примет «Арсенал» ----- Свиной тренер снова пойдёт в раздевалку соперника поздравлять.
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ЖОРРО
1466458112
Оренбург классно стартует в РПЛ)))Болелам повезло...
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forward163
1466570296
У Крыльев тратиться с тереком в начале чемпионата гонять) и походу на 1-1)
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М_у_Х_а_М_м_А_д_
1466784515
Думаю Анжи прибавит в этом сезоне)))
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