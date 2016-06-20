В стартовом туре РФПЛ ЦСКА сыграет на выезде с «Анжи», «Спартак» примет «Арсенал»

Стал известен проект календаря российской Премьер-лиги на следующий сезон. 23 июля состоится матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом», а уже 29 июля пройдет первый тур чемпионата страны.
Стоит отметить, что уже в третьем туре РФПЛ ЦСКА и «Зенит» встретятся вновь.
Расписание всех матчей 1-го тура:
«Спартак» — «Арсенал»
«Рубин» — «Амкар»
«Анжи» — ЦСКА
«Оренбург» — «Ростов»
«Зенит» — «Уфа»
«Урал» — «Локомотив»
«Томь» — «Краснодар»
«Терек» — «Крылья Советов».
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Источник: РПЛ