В стартовом туре РФПЛ ЦСКА сыграет на выезде с «Анжи», «Спартак» примет «Арсенал»

Стал известен проект календаря российской Премьер-лиги на следующий сезон. 23 июля состоится матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом», а уже 29 июля пройдет первый тур чемпионата страны.

Стоит отметить, что уже в третьем туре РФПЛ ЦСКА и «Зенит» встретятся вновь.

Расписание всех матчей 1-го тура:

«Спартак» — «Арсенал»

«Рубин» — «Амкар»

«Анжи» — ЦСКА

«Оренбург» — «Ростов»

«Зенит» — «Уфа»

«Урал» — «Локомотив»

«Томь» — «Краснодар»

«Терек» — «Крылья Советов».

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов