Агент: «Шандао несчастлив в России, он не хочет здесь оставаться»

Агент защитника «Кубани» Шандао Мохаммед Альрувейт рассказал о будущем своего клиента. Контракт бразильца с краснодарским клубом истекает этим летом. По сообщениям СМИ, заинтересованность в переходе 28-летнего футболиста проявлял московский «Спартак».

«Шандао несчастлив в России. Мы получили несколько предложений от российских клубов, но он не хочет здесь оставаться. Он покинет «Кубань» с вероятностью в 90%. На данный момент ситуация очень сложная.

У футболиста есть предложения от ряда европейских клубов. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для него является Турция», – проинформировал агент.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Шандао вылетел вместе с «Кубанью» в ФНЛ.

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