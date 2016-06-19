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  • Агент: «Шандао несчастлив в России, он не хочет здесь оставаться»

Агент: «Шандао несчастлив в России, он не хочет здесь оставаться»

19 июня 2016, 15:41
13

Агент защитника «Кубани» Шандао Мохаммед Альрувейт рассказал о будущем своего клиента. Контракт бразильца с краснодарским клубом истекает этим летом. По сообщениям СМИ, заинтересованность в переходе 28-летнего футболиста проявлял московский «Спартак».

«Шандао несчастлив в России. Мы получили несколько предложений от российских клубов, но он не хочет здесь оставаться. Он покинет «Кубань» с вероятностью в 90%. На данный момент ситуация очень сложная.

У футболиста есть предложения от ряда европейских клубов. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для него является Турция», – проинформировал агент.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Шандао вылетел вместе с «Кубанью» в ФНЛ.

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Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Спартак Шандао
Комментарии (13)
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Тraumtanzеr
1466342849
Хорошо, скартертью
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Serjoga
1466343292
В чем проблема? Флаг в руки!
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zagrizlik
1466344578
Да и пусть валит куда хочет,плевать на это днище.
Ответить
zra78
1466345276
Я вот так вот с лёта и не помню кто это
Ответить
андрей андреев
1466345550
Валите все,и Халкрв с Витселями забирайте.
Ответить
hunta
1466347050
Пусть будет счастлив в Конго..., там такие нужны...
Ответить
maksspartak
1466348977
ну и фиг с ним
Ответить
multiscan
1466351008
Какая трагедия!(иронично). Ведь теперь придётся искать кого-то на его место. Среди наших таковых,как нам говорят футболочинуши,которые не хотят заниматься воспитанием наших талантливых ребят, нет. Найдут очередного забугорного баблососа.
Ответить
Mr.Saladi
1466353103
можно его понять
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FatalMix
1466376814
в гиресунспор или карабюкспор какой нибудь, там самое место
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