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  • Аршавин: «Кайрат», скорее всего, станет моим последним клубом в карьере»

Аршавин: «Кайрат», скорее всего, станет моим последним клубом в карьере»

17 июня 2016, 18:46
1

Полузащитник Андрей Аршавин рассказал о причинах своего перехода в «Кайрат», а также дал понять, что завершит футбольную карьеру после своего ухода из казахстанского клуба.

– Почему вы остановили свой выбор на «Кайрате"? Какие цели ставите перед собой в клубе?

– Было предложение, а я согласился. Цели? Цели поставил президент, нам нужно выйти в основной этап Лиги Европы, в принципе, это главная задача для «Кайрата».

– Что вас больше всего удивляет в казахстанском футболе?

– Не хочу жаловаться на плохие поля, потому что это бессмысленно. В целом, каких-то «ужастиков» я не вижу. Естественно, есть вещи, с которыми приходится свыкаться, но жизнь такова, и это рабочие моменты, в которых я не вижу особых проблем.

– Какую планку забитых мячей ставите перед собой в Казахстане?

– Честно, хочется догнать в клубе-100 Сергея Семака. Для этого нужно забить еще пару голов.

– «Кайрат» будет последним клубом в вашей профессиональной карьере?

– Можно сказать, что скорее всего – да.

Источник: ФК «Кайрат»
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (1)
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Zenit-84
1466187060
Удачи Андрею! Детей не забывай своих!
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