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  • Аршавин: «Трудно сказать, что помешало мне выступать в «Арсенале» на постоянной основе»

Аршавин: «Трудно сказать, что помешало мне выступать в «Арсенале» на постоянной основе»

17 июня 2016, 17:10
4

Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», рассказал о периоде выступления в лондонском клубе.

– Как можете оценить свой лондонский период карьеры?

– В принципе, нормально. Были хорошие моменты и не очень, но в целом – остались хорошие воспоминания.

– Что помешало Вам играть за «Арсенал» на регулярной основе?

– Мне трудно сказать, честно. Даже не задавался таким вопросом. Наверное, так на тот момент сложились обстоятельства.

– Покер в ворота «Ливерпуля» – самое яркое событие в Вашей карьере?

– Если говорить об «Арсенале», то безусловно – да, но во всей карьере это нельзя назвать самым ярким моментом. Были события, которые идут вровень, а может и выше.

– Например?

– Чемпионат Европы 2008, Кубок УЕФА.

– Каково Ваше мнение о нынешнем положении «Арсенала»?

– В целом, команда консервативная. Купили двух футболистов высочайшего уровня – Озила и Санчеса, кроме этого больших изменений в команде нет.

– Консерватизм не мешает клубу?

– Мне трудно сказать, один тренер, у которого своя политика. Понятно, что «Арсенал» полностью зависит от Арсена Венгера, от его взглядов, от его отношения к футболу и так далее.

– Чего не хватает команде, чтобы стать чемпионом?

– Честно, мне кажется, что в этом году было все. По составу хватало всего, как я уже говорил, в команде есть два футболиста топ-уровня, взяли Чеха в ворота, вся команда приличного уровня. В принципе, все говорило о том, что «Арсенал» мог бороться за первое место. Тем более, «Челси», МЮ и даже «Манчестер Сити» не очень ярко выглядят в этом году. Как видите, против «Лестера» в этом году нет приема.

Источник: ФК «Кайрат»
Казахстан. Премьер-Лига Англия. Премьер-лига Кайрат Арсенал Аршавин Андрей
Комментарии (4)
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Каратель помойников
1466173248
высоко задранный нос ему помешал и чипсы
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бочаров
1466377498
нос сильно задрал в сторону чипсов
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Pro100Kid
1467286918
Помешала лень.Они,к сожалению,многим мешает
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