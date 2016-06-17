«Динамо» еще не определилось с будущим Денисова и Погребняка

Председатель совета директоров московского «Динамо» Владимир Проничев рассказал о будущем игроков бело-голубых в новом сезоне.

«С каждым игроком будем обсуждать будущее индивидуально, в том числе с легионерами. Будем исходить из того, что футболист должен быть заряжен на результат. Сейчас начинается тренировочный сбор, где тренер будет проводить беседы со всеми игроками. Поэтому категорично ничего не могу сказать по поводу будущего Погребняка и Денисова в клубе», – заявил Проничев.