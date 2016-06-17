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  • «Динамо» еще не определилось с будущим Денисова и Погребняка

«Динамо» еще не определилось с будущим Денисова и Погребняка

17 июня 2016, 16:23
5

Председатель совета директоров московского «Динамо» Владимир Проничев рассказал о будущем игроков бело-голубых в новом сезоне.

«С каждым игроком будем обсуждать будущее индивидуально, в том числе с легионерами. Будем исходить из того, что футболист должен быть заряжен на результат. Сейчас начинается тренировочный сбор, где тренер будет проводить беседы со всеми игроками. Поэтому категорично ничего не могу сказать по поводу будущего Погребняка и Денисова в клубе», – заявил Проничев.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Динамо Денисов Игорь Погребняк Павел
Комментарии (5)
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ФК Зенит всея Руси
1466170000
А вы не торопитесь. Лет пять принимайте решение, куда вам спешить. Соплежуи динамовские. Странно, что этот клуб назвали "Динамо" -- а не "Тормоза".
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Kulimen
1466170662
Гнать
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Lb40
1466176905
Вчера досматривали матч Динамо-М с Беломорцем,3 лига. Там очень ждут этих ребят.
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NEMETSRUS
1466271488
А че думать пусть отробатывают а так что команду в дивизион пониже и в кусты ?????
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SERGEI.S71
1466623395
Пашу в "ГазМяс", там его точно ждут!
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