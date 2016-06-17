Гранат и Паршивлюк могут продолжить карьеру в «Рубине»

Защитники «Спартака» Владимир Гранат и Сергей Паршивлюк могут сменить клубную прописку в это межсезонье. В услугах игроков красно-белых заинтересован «Рубин», который готов приобрести футболистов в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что оба россиянина занимаются с командой «Спартака-2».

В прошедшем сезоне Гранат провел 14 матчей в чемпионате России, а его рыночная стоимость составляет 2 миллиона евро. Паршивлюк, сыгравший в 16 играх минувшего сезона, оценивается в 2,5 миллиона.

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