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    Гранат и Паршивлюк могут продолжить карьеру в «Рубине»

    Защитники «Спартака» Владимир Гранат и Сергей Паршивлюк могут сменить клубную прописку в это межсезонье. В услугах игроков красно-белых заинтересован «Рубин», который готов приобрести футболистов в летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что оба россиянина занимаются с командой «Спартака-2».

    В прошедшем сезоне Гранат провел 14 матчей в чемпионате России, а его рыночная стоимость составляет 2 миллиона евро. Паршивлюк, сыгравший в 16 играх минувшего сезона, оценивается в 2,5 миллиона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2016 12:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      нейтралитет2 17 июня 2016, 18:59

      Великая селекция спартака зачем вы брали Гранатааааааааааааааааа!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 июня 2016, 14:15

      Паршивлюка то зачем?

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