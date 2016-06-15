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    Зобнин официально стал игроком «Спартака»

    Полузащитник «Динамо» Роман Зобнин перешел в «Спартак». Презентация игрока прошла в клубном музее.

    «Спартак» и «Динамо» заключили соглашение по трансферу одного из самых талантливых молодых футболистов России. Поздравляю всех с этим событием.

    Сегодняшняя презентация проходит в спартаковском музее. Роман может убедиться, что он переходит в клуб с самой богатой историей и традициями в нашей стране. Мы будем и в дальнейшем практиковать представление новых игроков в зале славы», – сказал по этому поводу генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    15.06.2016 21:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июня 2016, 10:07

      Зотов ушёл, Зобнин пришёл,
      Кто потерял? А кто что нашёл?
      Шило на мыло, харю на рыло,
      Сколько такого без толку было...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 15 июня 2016, 23:18

      даже молодые крысы бегут с тонущего корабля вместо того чтобы спасать судно !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 июня 2016, 22:32

      Хорошее приобретение. Надеюсь оправдает все выдаваемые ему авансы.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      18JG > ivanthebest 15 июня 2016, 23:04

      Одно говно сбагрили, другое взяли)

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 15 июня 2016, 22:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      педик, променял динамо на мясо

      -4
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      Рейтинг: +14

      ruxa_Miks 15 июня 2016, 21:41

      хорошый трансфер

      4
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      Рейтинг: +407

      18JG 15 июня 2016, 21:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За титулами, не?

      -5
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      Рейтинг: +407

      18JG > АрбузБушь 16 июня 2016, 15:49

      Да мне пополам на минусы) Это у спартачей бомбит. Значит, за титулами пацан пошел. Copa del Sol ждет!)

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 15 июня 2016, 21:24

      Нет желания желать удачи малодушным людям. Не перетерпел, не доказал, а потому не возмужал. Динамо избавилось от слабака, который номинально последние матчи играл АПЗ с нулевым КПД, а теперь, как выяснилось, и неспособного доказать, как Буффон когда- то, что со своей командой способен вернуться в вышку.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +128

      shmag > yurdin 15 июня 2016, 21:53

      пфф,делать ему большего нечего кому-то что-то доказывать.тем более с таким руководством, как в динамо, делать там нечего

      9
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      Рейтинг: +95

      dobrynia > yurdin 16 июня 2016, 05:39

      Таких как Буффон единицы. Да и Динамовская верхушка не известно что вытворит.

      2
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      Рейтинг: +577

      yurdin > shmag 16 июня 2016, 11:38

      Хлюпик. Буффон со своей командой не расставался, когда Юве вылетел и вернулся с ещё большим уровнем любви и уважения к нему фанов,как Юве,так и любой команды. А это девочка, которая трудностей первых испугалась. Тьфу!"Почему ты не мужик, Рома?"-Рома:" Это всё из-за руководителей Динамо")))

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 июня 2016, 21:19

      Ладно, пусть.Теперь заверните Фернандо и Жуана + заигрывайте Обухова.

      3
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