Зобнин официально стал игроком «Спартака»

Полузащитник «Динамо» Роман Зобнин перешел в «Спартак». Презентация игрока прошла в клубном музее.

«Спартак» и «Динамо» заключили соглашение по трансферу одного из самых талантливых молодых футболистов России. Поздравляю всех с этим событием.

Сегодняшняя презентация проходит в спартаковском музее. Роман может убедиться, что он переходит в клуб с самой богатой историей и традициями в нашей стране. Мы будем и в дальнейшем практиковать представление новых игроков в зале славы», – сказал по этому поводу генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов.

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