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Зобнин официально стал игроком «Спартака»

15 июня 2016, 21:10
14

Полузащитник «Динамо» Роман Зобнин перешел в «Спартак». Презентация игрока прошла в клубном музее.

«Спартак» и «Динамо» заключили соглашение по трансферу одного из самых талантливых молодых футболистов России. Поздравляю всех с этим событием.

Сегодняшняя презентация проходит в спартаковском музее. Роман может убедиться, что он переходит в клуб с самой богатой историей и традициями в нашей стране. Мы будем и в дальнейшем практиковать представление новых игроков в зале славы», – сказал по этому поводу генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов.

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Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Динамо Спартак Зобнин Роман
Комментарии (14)
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Тraumtanzеr
1466014758
Ладно, пусть.Теперь заверните Фернандо и Жуана + заигрывайте Обухова.
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yurdin
1466015042
Нет желания желать удачи малодушным людям. Не перетерпел, не доказал, а потому не возмужал. Динамо избавилось от слабака, который номинально последние матчи играл АПЗ с нулевым КПД, а теперь, как выяснилось, и неспособного доказать, как Буффон когда- то, что со своей командой способен вернуться в вышку.
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18JG
1466015537
За титулами, не?
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ruxa_Miks
1466016113
хорошый трансфер
Ответить
VVM1964
1466017262
ОБМЕН НА ЗОТОВА . ШИЛО НА МЫЛО .
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bacardi023
1466017417
педик, променял динамо на мясо
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ivanthebest
1466019161
Хорошее приобретение. Надеюсь оправдает все выдаваемые ему авансы.
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NEMETSRUS
1466021881
даже молодые крысы бегут с тонущего корабля вместо того чтобы спасать судно !!!
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subbotaspartak
1466060866
Зотов ушёл, Зобнин пришёл, Кто потерял? А кто что нашёл? Шило на мыло, харю на рыло, Сколько такого без толку было...
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