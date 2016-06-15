Кан: «Надоело наблюдать за самолюбованием Роналду, ему пора повзрослеть»

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан подверг критике поведение португальского нападающего Криштиану Роналду, который после игра с Исландией на Евро-2016 выразил недовольство стилем игры соперника.

«Я люблю этого игрока, но здесь речь идет о том, что он должен наконец повзрослеть. Когда вы становитесь старше, вы должны думать о многих вещах, которые совершаете. Скучно видеть его в одном и том же образе. Это самолюбование, позерство.

Он забил победный пенальти в финале Лиги чемпионов, а затем опять снял с себя майку ради демонстрации тела. Криштиану – большая личность, он выиграл много трофеев. Почему бы ему не подойти к игрокам «Атлетико» и поддержать их? Это сделало бы Роналду действительно большим футболистом. Но вместо этого мы опять наблюдаем за его понтами», – сказал Кан.

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