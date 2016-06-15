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  • Кан: «Надоело наблюдать за самолюбованием Роналду, ему пора повзрослеть»

Кан: «Надоело наблюдать за самолюбованием Роналду, ему пора повзрослеть»

15 июня 2016, 10:54
21

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан подверг критике поведение португальского нападающего Криштиану Роналду, который после игра с Исландией на Евро-2016 выразил недовольство стилем игры соперника.

«Я люблю этого игрока, но здесь речь идет о том, что он должен наконец повзрослеть. Когда вы становитесь старше, вы должны думать о многих вещах, которые совершаете. Скучно видеть его в одном и том же образе. Это самолюбование, позерство.

Он забил победный пенальти в финале Лиги чемпионов, а затем опять снял с себя майку ради демонстрации тела. Криштиану – большая личность, он выиграл много трофеев. Почему бы ему не подойти к игрокам «Атлетико» и поддержать их? Это сделало бы Роналду действительно большим футболистом. Но вместо этого мы опять наблюдаем за его понтами», – сказал Кан.

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Источник: Bild
Чемпионат Европы Лига чемпионов Португалия Исландия Атлетико Реал Кан Оливер Роналду Криштиану
Комментарии (21)
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FANS86
1465977342
Все по делу сказал!!!!
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Romio-xxx
1465977593
Так то он прав.И про Ибрагимовича можно сказать тоже самое.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465977752
Всему свое время. Люди могут по-настоящему повзрослеть и в сто лет, а могут и умереть с мозгами младшего школьника. А если кто-то кого-то раздражает, то это говорит о том, что у второго или обычная зависть, или нелады с нервами. Только кто ж в том признается.
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Mr Abdullaev
1465978893
Воо, правильно сказал!
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pravda
1465979171
Все правильно, пора уже и не только о себе думать. Ну и Роналду зачем жаловаться, если бы не такая манера игры соперника, могли вообще продуть))))))
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Сергей Свояк
1465979418
Слишком часто Кан говорит о Роналду.
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Muhametshin
1465985199
То что он гей всем давно уже известно , таким образом он завлекает футболистов геев в свои сети
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Shamil Muhammadov
1465987764
Абсолютно правильные слова. Поддерживаю полностью!!
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levon_man
1465988644
Полностью согласен. Кан был Великим игроком и остался Великим
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isa361
1466431085
нельзя не согласиться.
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