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    Роналду: «Сборная Исландии ничего не добьется на Евро-2016»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после ничьей с командой Исландии в матче группового этапа Евро-2016 выразил свое недовольство стилем игры соперника.

    «Результат получился для нас не слишком хорошим. Мы старались изо всех сил, но Исландия даже не пробовала идти вперед. Они забили гол, но при этом создали два момента за 90 минут. Трудно играть в футбол, когда соперник не делает ничего, кроме как защищается, защищается и защищается. Им просто повезло сегодня.

    В концовке встречи я думал, что исландцы выиграли Евро, ведь они так невероятно праздновали. На мой взгляд, стиль игры соперника говорит об их ограниченности. Они ничего не добьются на этом турнире.

    Для нас же это только начало. Если вы смотрели игры Франции и Испании, то видели, как непросто им было выиграть. На 100 процентов уверен, что в следующем матче мы победим», – сказал Роналду.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    15.06.2016 06:39
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +377

      bringing 15 июня 2016, 13:06

      Не говори гоп

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 15 июня 2016, 13:01

      Ну началось.. Только я для себя отметил, что Роналду возмужал и перестал плакаться как девочка - он опять..
      ДА, СОПЕРНИК играл от защиты. Ну, как правильно заметил Арнасон - КАК ЕЩЕ Исландия должна была играть? Как Барса?..

      0
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      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 15 июня 2016, 12:10

      Сладенький)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 15 июня 2016, 11:49

      Фу ты...жаловаться - удел слабых.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 15 июня 2016, 10:51

      Столкнулись с сильной защитой..я бы наоборот похвалил соперника) Тем более Португалия уж выйдет из группы))

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 июня 2016, 10:44

      Какая разница как играет соперник, ты же великий, вот и показывай, что для тебя
      нет проблем и ты умеешь играть в футбол.
      А так искать причины, немного некрасиво.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 15 июня 2016, 10:26

      А португалия уже давно ничего не видет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 15 июня 2016, 10:18

      Как класно играл вчера роналду, он шикарно отыграл боль подкатов, неправильность судейский решение. Отыграл все, кроме футбола. Браво.Оскар!!!

      8
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      Рейтинг: +988

      опус 2 15 июня 2016, 09:36

      Кристинка говорит как и все мстительные бабы,у которых мужика (победу ) увели !

      2
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 15 июня 2016, 09:29

      Кристина, далеко не факт, что твоя Португалия из группы выйдет. Все таки Венгрия с Австрией посильнее Исландии будут

      6
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