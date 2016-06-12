Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гогниев: «После матча с «Пармой» Газзаев встал под душ прямо в костюме и галстуке»

    Нападающий «Урала» Спартак Гогниев рассказал о времени своего выступления в ЦСКА под руководством Валерия Газзаева и самом ярком воспоминании о российском специалисте. Напомним, Гогниев защищал цвета московского клуба с 2001 по 2004 год.

    «Ответная игра с «Пармой». Семак два мяча забил, 2:0 повели, достаточно было 2:2 сыграть. Адриано со штрафного забивает, потом Муту дважды. Мы проигрываем 2:3. Газзаев в ярости, вне себя от происходящего. Забегает в раздевалку – там стоят стаканы с водой. Он стаканы эти по всей раздевалке разбросал. Как давай орать, у него прям агония была. На него было страшно смотреть. У нас молчание полное. Он кричал, кричал на всех, кто попадался на глаза.

    А в раздевалке был душ небольшой. По нему бьешь – и вода течет, европейский душ. Он потихоньку, потихоньку подходит, как ударит! Стоит под душем в костюме, в галстуке. Остыть хотел, не знал, что делать», – сказал Гогниев в программе «Культ Тура» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2016 17:18
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 июня 2016, 01:06

      Южный горячий мужчина!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      30регион 12 июня 2016, 20:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пса надо усыпить)))

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > 30регион 13 июня 2016, 11:01

      Тебя скотобойня заждалась ;)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      30регион > GM 13 июня 2016, 18:22

      смешной ты мерин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      толллян 12 июня 2016, 18:07

      Газаев очень эмоциональный,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 12 июня 2016, 18:01

      Очень интересно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11