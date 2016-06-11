Перед матчем с Англией Слуцкий наигрывал в опорной зоне сборной России Нойштедтера и Головина

Корреспондент «Матч ТВ» Тимур Журавель заявил, что накануне матча 1-го тура группового этапа Евро-2016 главный тренер сборной России Леонид Слуцкий наигрывал в опорной зоне национальной команды сочетание Александра Головина и Романа Нойштедтера.

«Головин и Нойштедтер – это опорная зона. У Слуцкого не осталось выбора. В атаке будет наигранная комбинация. Слева – Смолов, в центре – Шатов, справа – Кокорин, и впереди Дзюба. Можно сказать, что авантюрный вариант. На самом деле, это та комбинация, которую Слуцкий наигрывал и на тренировках, и в товарищеских матчах», – сказал Журавель.

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