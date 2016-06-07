Сборы «Томи» пройдут в Молдавии и Сербии

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, как будет проходить подготовка команды к новому сезону.

Напомним, сибирский клуб по итогам первенства ФНЛ-2015/16 добыл право на участие в стыковых матчах, где по сумме двух встреч переиграл «Кубань» (2:0; 0:1) и завоевал право выступать в Премьер-лиге.

«20-го и 21-го июня команда собирается в Москве и проводит медобследование, 22-го в Томске начинается пятидневный сбор. 27-го июня вылетаем в Молдавию, где пробудем до девятого июля.

Второй сбор – с 12-го по 24-е июля. Скорее всего, он состоится в Сербии. На первом сборе запланировано проведение трех контрольных матчей, соперники пока неизвестны. 26-го июня, вполне возможно, сыграем с «Сибирью» в Томске», – сказал Кудряшов.