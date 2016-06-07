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    Смольников: «Слуцкий с пониманием отнесся к моему отказу перейти в ЦСКА четыре года назад»

    Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером ЦСКА и национальной команды Леонидом Слуцким, отметив, что у него не возникает никаких разногласий со специалистом из-за отказа перейти в ЦСКА в 2012-м году.

    – Насколько легко у вас сложился контакт со Слуцким?

    – Проблем никаких. Где надо – пошутит, сделает атмосферу, где надо – скажет серьезно. Лично у меня с ним вообще никаких проблем. Наоборот, поддерживает, в том числе и благотворительный проект наших с Олегом Шатовых жен Play and Help. Специально летал в Питер на аукцион, приходил и в Москве, за что огромное спасибо. Находил время, хотя с его графиком это очень трудно.

    – Он никогда не вспоминал, как в 2012-м году вы предпочли «Краснодар», хотя сам Слуцкий хотел видеть вас в ЦСКА?

    – Были какие-то шутки об этом. Тогда все так сложилось, хотя мы с ним беседовали. Леонид Викторович мне все объяснил, но на тот момент я решил для себя, что «Краснодар» будет лучше. Понимал, зачем я туда иду, и ни о чем не жалею.

    – Конечно, раз теперь являетесь основным защитником в сборной.

    – Даже мечтать об этом не мог! Но потом так хорошо все получилось. Заиграл в «Краснодаре», перешел в «Зенит» – и вот теперь на чемпионате Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2016 12:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1608

      кто там 7 июня 2016, 19:08

      судя по посленим матчам в сборной и игре фернандеса и хорошо что так вышло

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      Рейтинг: +368

      mik1954 7 июня 2016, 18:53

      Все сложилось так как и должно было сложиться....

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      Рейтинг: +160

      Varnes 7 июня 2016, 14:18

      Смольников - молодец!
      Трудяга!!!

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