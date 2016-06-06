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    Бабаев: «Мы были готовы к тому, что Гончаренко уйдет»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход из клуба тренера Виктора Гончаренко, который сегодня возглавил «Уфу».

    «Мы были в курсе этих переговоров. Как мы и обещали Виктору Михайловичу, если поступит предложение, которое его устроит, естественно, мы не будем чинить препятствия. Мы очень благодарны за его вклад в чемпионский успех. Это потеря для ЦСКА. Тем не менее мы были готовы к подобному сценарию и восприняли его спокойно», – заявил Бабаев.

    Источник: Р-Спорт

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    06.06.2016 19:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 7 июня 2016, 10:06

      Эх, думал,что Гончаренко рано или поздно возглавит ЦСКА,не уходя при этом по пути в другие клубы. Удачи ему в Уфе, в топ клуб вернуться никогда не поздно.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 июня 2016, 01:52

      В наступающем сезоне желаю "Уфе" с Гончаренко прочно закрепиться в первой восьмёрке, Гончаренко это по силам, он сможет!

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