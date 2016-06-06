Бабаев: «Мы были готовы к тому, что Гончаренко уйдет»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход из клуба тренера Виктора Гончаренко, который сегодня возглавил «Уфу».

«Мы были в курсе этих переговоров. Как мы и обещали Виктору Михайловичу, если поступит предложение, которое его устроит, естественно, мы не будем чинить препятствия. Мы очень благодарны за его вклад в чемпионский успех. Это потеря для ЦСКА. Тем не менее мы были готовы к подобному сценарию и восприняли его спокойно», – заявил Бабаев.