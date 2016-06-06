Бабаев: «Останется ли Оланаре в ЦСКА? Ситуация непростая»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейский клуб пока не принял решение по поводу нападающего «Гуанчжоу Фули» Аарона Оланаре, который в нынешнем сезоне выступал за красно-синих на правах аренды.

– Агент Оланаре сообщил, что футболист выбыл на шесть-семь месяцев. Принято ли решение по поводу этого игрока?

– Мы пока еще не общались с агентом Оланаре. Операция прошла в конце прошлой недели. К сожалению, подтвердился первоначальный диагноз. Повреждены передняя и боковая крестообразные связки. На самом деле, шесть-семь месяцев – минимальный срок восстановления. По сути, он перенес две операции. Ситуация непростая. Сядем-пообщаемся с агентом. Мы расстроены. Но это футбол – ничего не поделаешь. Пока не готов озвучить решение.