Бюттнер может перебраться в Турцию

«Бешикташ» может пополниться защитником «Динамо» Александром Бюттнером, сообщает Futbol Arena. Напомним, вторую половину завершившегося сезона голландец на правах аренды защищал цвета «Андерлехта».

В прошедшем первенстве Бельгии 27-летний игрок записал на свой счет один гол и три результативные передачи в 14-ти встречах. Соглашение Бюттнера с «Динамо» действует до лета 2017-го года, однако сам футболист не желает продолжать карьеру в московском клубе по причине его вылета из РФПЛ по итогам сезона-2015/16.