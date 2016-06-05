«Севилья» решит судьбу Коноплянки после Евро-2016

По информации «Футбол 24», дальнейшая судьба хавбека Евгения Коноплянки в «Севилье» решится по завершении чемпионата Европы во Франции. Руководство «рохибланкос» намерено уделять пристальное внимание выступлению украинца на предстоящем европейском первенстве. После этого будет сделан вывод о целесообразности дальнейшего нахождения 26-летнего игрока в команде.

Напомним, по информации СМИ, у главного тренера «Севильи» Унаи Эмери, который больше не рассчитывает на Коноплянку, возник на этой почве конфликт со спортивным директором клуба Рамоном Мончи.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 52-х матчах и забил восемь голов.