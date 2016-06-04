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    Кейн: «Я не из тех, кто пытается симулировать»

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал грубую игру со стороны игрока команды Португалии Бруну Алвеша. Напомним, в товарищеском матче этих команд Алвеш получил прямую красную карточку за фол на Кейне.

    «Я не из тех, кто пытается симулировать – я всегда поднимаюсь. Хорошо, что судья не побоялся показать красную, потому что многие арбитры обошлись бы только желтой карточкой. Посмотрим, каким будет судейство на Евро, но я надеюсь, что арбитры будут работать так же четко», – сказал Кейн.

    Источник: Skysports

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    04.06.2016 22:02
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +148

      P10NER 4 июня 2016, 23:57

      До первой игры где им придется отыгрываться! потом начнутся слезы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6

      delsm 4 июня 2016, 23:50

      Мужик!

      0
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