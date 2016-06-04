Эмери и Мончи не могут прийти к согласию по поводу будущего Коноплянки

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери и спортивный директор клуба Мончи не могут прийти к согласию по вопросу будущего Евгения Коноплянки.

Estadio Deportivo сообщает, что наставник севильцев больше не доверяет Коноплянке даже несмотря на то, что тот сыграл больше всего матчей среди всех футболистов клуба.

Что касается Мончи, то спортивный директор уверен, что украинец еще проявит себя в «Севилье», когда полностью адаптируется к испанскому футболу. По информации источника, Мончи считает, что клубу не стоит расставаться с Коноплянкой.