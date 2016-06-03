Алвеш извинился за грубый фол на Кейне

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш извинился за свое поведение в товарищеском матче с Англией (0:1). Напомним, что в первом тайме португалец грубо сыграл против форварда англичан Гарри Кейна, за что получил красную карточку.

«Я признаю свою ошибку и принимаю последствия. Хорошо бы это не повторилось, но я чувствую всеобщую поддержку и готов двигаться дальше.

Я уже успел пообщаться с командой в раздевалке, мы знаем, что такое случается. Это не круто, когда в команде на одного игрока меньше и она после этого проигрывает. Но мы показали хороший футбол, и второй тайм значит даже больше с точки зрения единения и боевого духа команды», – сказал Алвеш в интервью O Jogo.