Мутко: «Потенциал сборной России значительно выше»

Министр спорта РФ Виталий Мутко подвел итоги товарищеского матча сборной России с командой Чехии (1:2).

«С точки зрения результата матч расстроил, но не настораживает. Знаю, что ребята играли на фоне усталости, поскольку только недавно они готовились с большими нагрузками. Любое поражение расстраивает, однако мы знаем, что потенциал команды значительно выше, а сейчас у нее тренировочный процесс. Чувствуется, что нет Дзагоева, Широкова.

Это нормальная игра в рамках тренировочного процесса. Слуцкому было важно посмотреть всех в деле, он и посмотрел. Сама игра была абсолютно равная. Где-то чуть-чуть доминировали чехи, мы перехватывали инициативу.

Мы в свое время Италию обыгрывали перед Евро-2012, они были на фоне усталости, а мы в эйфорию ударились. Италия потом дошла до финала, а мы к тому времени отдыхали, поэтому все эти матчи надо рассматривать как этап подготовки к турниру. Главное – это чемпионат Европы, по его итогам будем давать оценку», – сказал Мутко.