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    Товарищеский матч. Смоллинг принес Англии победу над Португалией

    В товарищеском матче сборная Англии и обыграла команду Португалии со счетом 1:0 благодаря голу Криса Смоллинга в концовке встречи.

    Напомним, на чемпионате Европы англичане сыграют в одной группе с Россией, Уэльсом и Словакией, а португальцам предстоит встретиться с Венгрией, Австрией и Исландией. Для подопечных Роя Ходжсона эта игра была последней перед встречей с россиянами.

    Товарищеский матч

    Англия – Португалия – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 1:0 – Смоллинг, 87.

    Удаление: Алвеш, 35.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2016 23:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +50

      roskaz 3 июня 2016, 06:42

      Англичане в таком! составе реально не впечатлили

      0
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 3 июня 2016, 01:38

      Англия - фуфло дутое . Затопчем !!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Зенит оле оле ола 3 июня 2016, 10:36

      Да, Россия по сильнее будет.

      2
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      Рейтинг: +354

      valike35 3 июня 2016, 00:03

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка 2 июня 2016, 13:24

      на англичан можно ставить смело) не смотря на то, что матч товарищеский, команды в пол силы играют, но почему то уверен, что англичане победят)

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 2 июня 2016, 12:22

      Одним из 90 тыс. будет Слуцкий.

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