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Судьи
Главный судья:
Марко Гуида (Торре-Аннунциата)
Материалы

Англия - Португалия

02.06.2016, Четверг, 21:45 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ Товарищеские матчи. Сборные Англия - Португалия
Чемпионат мира 2006
1/4 финала
1 июля, суббота 19:00 Англия 0:0
(1:3)п		 Португалия
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    Рейтинг: +25

    WSerGW 3 июня 2016, 12:48

    Скромно очень

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    Рейтинг: +46

    latka1 3 июня 2016, 01:31

    Блин...

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    Рейтинг: +9

    rshfy 2 июня 2016, 12:32

    2-0

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