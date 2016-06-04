Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Англия - Португалия
×
Подтвердить
Отмена
×
Судьи
Главный судья:
Марко Гуида (Торре-Аннунциата)
Материалы
4 июня 2016
22:02
Видео
Кейн: «Я не из тех, кто пытается симулировать»
2
3 июня 2016
00:40
Ходжсон: «У меня есть 16–17 хороших игроков»
00:14
Ходжсон: «Лучше бы мы играли против 11 футболистов»
3
00:00
Руни: «Мы не играли хорошо, но победили – это хороший знак»
2 июня 2016
23:43
Видео
Англия – Португалия. Гол Смоллинга
1
23:37
Товарищеский матч. Смоллинг принес Англии победу над Португалией
6
23:00
Видео
Англия – Португалия. Бруну Алвеш удален за грубый фол против Кейна
5
21:17
Кейн и Варди выйдут в стартовом составе на матч с Португалией
11:03
Слуцкий будет присутствовать на матче Англия – Португалия
1
Англия - Португалия
02.06.2016, Четверг, 21:45 мск
Лондон, стадион
Уэмбли
Трансляция:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
-
Португалия
Поделиться
0
Твитнуть
0
Трансляция
Протокол
Видео
Расстановка
История игр
Комментарии (3)
Англия - Португалия, Сэйв, Патрисио
Англия - Португалия, Сэйв, Патрисио
Англия - Португалия, Опасный момент, Руни
Англия - Португалия, Опасный момент, Кейн
Англия - Португалия, Удар, Уокер
Англия - Португалия, Удаление, Бруно Алвеш
Англия - Португалия, Гол, 1-0, Смоллинг
Чемпионат мира 2006
1/4 финала
1 июля, суббота
19:00
Англия
0:0
(1:3)п
Португалия
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Новые
Популярные
Первые
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Рейтинг:
+25
WSerGW
3 июня 2016, 12:48
Пожаловаться
Скромно очень
0
Ответить
Рейтинг:
+46
latka1
3 июня 2016, 01:31
Пожаловаться
Блин...
1
Ответить
Рейтинг:
+9
rshfy
2 июня 2016, 12:32
Пожаловаться
2-0
0
Ответить
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение