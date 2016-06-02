Агент: «Попов нравится главному тренеру «Сампдории» и готов перейти в Серию А»

Агент полузащитника «Спартака» Ивелина Попова Марио Спинелли подтвердил, что «Сампдория» проявляет интерес к его клиенту.

«Ивелин действительно нравится Винченцо Монтелле, и мы уже обсуждали этот вопрос со спортивным директором «Сампдории».

Официальных предложений не было, однако сам Ивелин готов перейти в Серию А, хотя с нами контактировали и представители других клубов», – сказал Спинелли.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отклонил предложение «Сампдории» по Попову в размере десяти миллионов евро и хочет получить за футболиста как минимум 12 миллионов.