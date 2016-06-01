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Товарищеский матч. Нецид принес команде Чехии победу над сборной России

1 июня 2016, 20:51
66

В товарищеском матче сборная России уступила национальной команде Чехии – 1:2. На ранний гол Александра Кокорина чехи ответили точным ударом Томаша Росицки в начале второго тайма и мячом Томаша Нецида в концовке встречи.

Товарищеский матч

Россия – Чехия – 1:2 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Кокорин, 6; 1:1 – Росицки, 49; 1:2 – Нецид, 89.

Россия: Лодыгин (Гилерме, 46), Смольников, Василий Березуцкий (Нойштетдер, 63), Игнашевич, Торбинский (Дмитрий Комбаров, 63), Денисов, Иванов (Головин, 64), Шатов, Смолов, Кокорин (Самедов, 63), Дзюба (Мамаев, 46).

Чехия: Чех, Лимберски (Кадержабек, 65), Кадлец, Губник, Гебре Селасси, Павелка (Плашил, 46), Дарида, Крейчи, Росицки (Коларж, 85), Докал (Скалак, 41), Лафата (Нецид, 46).

Судья: Роберт Шергенхофер.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи. Сборные Россия Чехия
Комментарии (66)
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fakel-vrn
1464770269
сборная цска против сборной чехии)
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Диктор
1464803755
Наши уроды-стояли как иди.оты-противно было смотреть.А Гиля в воротах вообще отстой.
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MixterLife
1464803923
Надо было Бердыева брать, а не недотренера...
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GoldPlayFIFARus9
1464804158
Победный гол забивают из под Нойштедтера Гилерме... Просто информация
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vovchegg
1464804332
Нойштедтер дно(
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Серёга Краснодарский
1464805345
Ростовчик по моему чехов уделал бы. А уже наверное поздно? тренера да пол команды в шею попереть. набрал мужиков которые опозорились в польше и на украине патом в бразилии а он их опять в сборную.....
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sidul1
1464805608
игроки нашей сборной уже дни считают,когда закончится евро
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1464806072
Тандем Мутко-Слуцкий нулевой вектор развития футбола. Доказательство: Увеличение пенсионного возраста в российском футболе -- это расплата за бездарную работу Мутко.
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veksill
1464806512
Распиареный Дзюба даже мяча практически не дотронулся в первом тайме. Без халка , никто. Лучше бы кержаков на худой конец позвали
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uc83
1464807298
Вот Вам и результат. Сколько раз слушаю и читаю от всех наших комментаторов и журналистов, что в Чехии слабоватый футбол. Только Спарта из год в год прибавляют и клубы уже в группу лиги Европы уже попадают. Сборная которую мы выиграли как-то 4-1 потом вышла из группы,а мы нет. Сегодня все хваленые звезды наши просто провалили матч. Этот новый русский парень из Германии, я не понял зачем вообще ?! Видимо - кто-то просто как всегда кого-то попросил (за деньги ...) и взяли именно его. Вот читаю сейчас книгу Рабинера о Слуцком, ну так он его возносит до небес, что просто ах.... Да интересный человек, хороший тренер, умный - интеллигентный, но вот мне его честно жаль - ну не будет толку из этой сборной (хотелось бы ошибаться в итоге), но не могут наши играть против игроков которые играют в сильный футбол, а не в продажный наш чемпионатишко русский, где судти помогают по команде, команды проигрывают вдруг и все типа хорошо. Там у людей немного другие ценности, да и форма физическая и игра в футбол совсем другая. Печально все если кратко и быть битыми нашей сборной, зато такие интервью будут, что все молодцы игроки, играли хорошо, только проиграли правда .....
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