Товарищеский матч. Нецид принес команде Чехии победу над сборной России

В товарищеском матче сборная России уступила национальной команде Чехии – 1:2. На ранний гол Александра Кокорина чехи ответили точным ударом Томаша Росицки в начале второго тайма и мячом Томаша Нецида в концовке встречи.

Товарищеский матч

Россия – Чехия – 1:2 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Кокорин, 6; 1:1 – Росицки, 49; 1:2 – Нецид, 89.

Россия: Лодыгин (Гилерме, 46), Смольников, Василий Березуцкий (Нойштетдер, 63), Игнашевич, Торбинский (Дмитрий Комбаров, 63), Денисов, Иванов (Головин, 64), Шатов, Смолов, Кокорин (Самедов, 63), Дзюба (Мамаев, 46).

Чехия: Чех, Лимберски (Кадержабек, 65), Кадлец, Губник, Гебре Селасси, Павелка (Плашил, 46), Дарида, Крейчи, Росицки (Коларж, 85), Докал (Скалак, 41), Лафата (Нецид, 46).

Судья: Роберт Шергенхофер.