Фонсека: «Верю, что «Шахтер» еще сыграет на «Донбасс Арене»

Новый главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал свое назначение и очертил задачи команды на предстоящий сезон.

– Ни для кого не секрет, что команда снова хочет стать чемпионом Украины. И, конечно же, мы желаем провести отличную кампанию в еврокубках. Готовимся к этому и отдадим все силы, чтобы хорошо проделать свою работу.



– Команда соберется 13 июня. Какие ваши ближайшие планы?

– Мы все соберемся и, конечно же, познакомимся друг с другом. Я представлюсь всем игрокам, хочу познакомиться лично с каждым и поговорить. Потом мы проведем очень серьезный разговор о наших целях, о том, чего мы хотим добиться в этом сезоне, что мы будем делать. Думаю, это очень важно – сплотиться с самого начала.



– «Шахтер» в настоящее время не может играть на «Донбасс Арене»...

– Да, знаю, что сейчас это невозможно. Но я верю, что в будущем у нас будет возможность играть на этом прекрасном стадионе.