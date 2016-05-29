Юрченко: «Пока не знаю, где буду играть в новом сезоне»

Голкипер «Уфы» Давид Юрченко еще не определился со своим будущим местом работы. Напомним, что по окончании сезона страж ворот покинет уфимский клуб.

«Сейчас у меня отпуск, хочу отдохнуть, собраться с мыслями. Пока точно не знаю, когда наступит ясность относительно того, где продолжу карьеру, никакой конкретики нет.

Что касается вариантов с российскими топ-клубами, о которых говорилось ранее, то сейчас пока ничего не решено. Думаю, через неделю максимум все станет понятно», – сказал Юрченко.