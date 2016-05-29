Луческу хочет пригласить в «Зенит» открытие чемпионата Румынии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу хочет пригласить в санкт-петербургский клуб полузащитника румынской «Астры» Дениса Алибека, который вместе с командой завоевал чемпионский титул в прошедшем сезоне, сообщает Sportarena.

Ранее Алибек был игроком миланского «Интера», но за четыре года провел всего два матча за основную команду. В основном, выступал в арендах – за бельгийский «Мехелен», румынский «Виторул» и «Болонью». В нынешнем сезоне в составе «Астры» провел 26 матчей, в которых забил 16 мячей.

Отметим, transfermarkt оценивает стоимость Алибека в 1,28 миллиона евро.