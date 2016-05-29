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  • Луческу хочет пригласить в «Зенит» открытие чемпионата Румынии

Луческу хочет пригласить в «Зенит» открытие чемпионата Румынии

29 мая 2016, 15:29
15

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу хочет пригласить в санкт-петербургский клуб полузащитника румынской «Астры» Дениса Алибека, который вместе с командой завоевал чемпионский титул в прошедшем сезоне, сообщает Sportarena.

Ранее Алибек был игроком миланского «Интера», но за четыре года провел всего два матча за основную команду. В основном, выступал в арендах – за бельгийский «Мехелен», румынский «Виторул» и «Болонью». В нынешнем сезоне в составе «Астры» провел 26 матчей, в которых забил 16 мячей.

Отметим, transfermarkt оценивает стоимость Алибека в 1,28 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Астра Луческу Мирча
Комментарии (15)
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Kollljan
1464526081
Румына нам не хватало в команде! И вообще, нахрена было подписывать в тренеры 70-летнего деда?
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Legioner-05
1464526318
Ну понесло цыганщина)))
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kekcilol
1464528670
Стоимость его на transfermarkt 1,7 миллиона евро,а 1,28-это в фунтах
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Legioner-05
1464529416
А как по зенитовски звучит и Денис и в то же время Алибек))
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geragera
1464530209
это он наверно переводчика себе нашел чтоб язык не учить:))
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Измайловский Кочегар
1464532611
Семь раз заголовок прочитал.............
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aziz96
1464534481
Луческу дал интервью,в котором сказал,что все трансферные слухи бред,он команду ещё не видел!А Бомбардиру,хоть бы чё запостить.Сначала Луческу неудачный выбор,потом удачный,а теперь трансферы...
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koli4ka
1464535612
Там в руминии тёма милевский чахнет, да и апиеф, друг палыча без команды остался, вот бы тандым на загляденье образовался
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KuPe4iK
1464536426
Приходил Спаллети Новости про итальянцев,потом АВБ сразу Зенит скупит пол Португалии,щас Луческу бля всю Руминию купим...Ебать логика железная!!!!
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BAIv
1464546047
все своих земель тянут бабосы заработать
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