У Олега Иванова имеется предложение от клуба Лиги 1

Полузащитник «Терека» Олег Иванов заявил, что у него имеется предложение от одного из клубов Лиги 1.

– Известно, что вам поступило предложение от французского клуба. Может, после Евро-2016 их будет еще штук пять?

– Для начала нужно попасть в состав. Будут предложения – будет пища. Пока я футболист «Терека».

– Советовались с Семаком, когда узнали о варианте в Лиге 1?

– Да нет, а смысл советоваться? Я пристально наблюдал за игрой Семака во Франции. Отлично понимаю, что там чуть другие скорости, а футболисты атлетичнее. Собственно, Сергей Богданович и не в курсе, что у меня за вариант. Никто не в курсе. Сейчас ситуация простая: предложение меня, безусловно, заинтересовало. Но что будет дальше, пока не знаю.

– В таком возрасте не поздно переезжать в Европу? Или это как раз «последний шанс»?

– Ну а чего я потеряю, если все сложится? Да, мне 30 лет, но уж года два я еще точно выдержу.