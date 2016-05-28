Клаттенбург: «Горжусь тем, что буду работать на финале Лиги чемпионов»

Английский арбитр Марк Клаттенбург, который будит судить финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико», дал понять, что готовился к этому поединку.

«На старте сезона мы поставили перед собой задачи, которые были нам по плечу. Одной из них была работа на финале национального кубка. Что касается Лиги чемпионов, здесь мы просто хотели отсудить как можно больше игр, но после работы на полуфинале я, честно говоря, не ожидал получить еще и финал. Горжусь этим.

Смотрел ли я финал двухлетней давности? Смотрел, причем два или три раза и еще беседовал с Бьорном Куйперсом обо всем, что касается финала. Кроме того, посмотрел оба очных поединка финалистов в чемпионате Испании, ибо один из тренеров за эти два года сменился. Так мы получаем максимально возможное количество информации и делимся ею внутри судейской бригады», – сказал Клаттенбург.