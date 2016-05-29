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  • Лига чемпионов. Удар Роналду в серии пенальти принес «Реалу» победу над «Атлетико» в финале

Лига чемпионов. Удар Роналду в серии пенальти принес «Реалу» победу над «Атлетико» в финале

29 мая 2016, 00:35
83

В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» «Атлетико» в серии пенальти. В основное время команды обменялись голами, авторами которых стали Серхио Рамос и Янник Феррейра-Карраско. Дополнительное время забитых мячей не принесло, а в серии послематчевых одиннадцатиметровых точнее оказались футболисты «Реала». Решающий гол забил Криштиану Роналду.

Лига чемпионов. Финал

Реал (Испания) – Атлетико (Испания) – 1:1 (1:0; 5:3 в серии пенальти) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Рамос, 15; 1:1 – Феррейра-Карраско, 79.

Реал: Навас, Карвахаль (Данило, 52), Рамос, Пепе, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 72), Бэйл, Бензема (Лукас, 77), Роналду.

Атлетико: Облак, Луис (Эрнандес, 109), Годин, Савич, Хуанфран, Коке (Тейе,116), Габи, Фернандес (Феррейра-Карраско, 46), Сауль, Торрес, Гризманн.

Предупреждения: Карвахаль, 11; Навас, 47; Торрес, 61; Каземиро, 79; Рамос, 90+3; Габи, 90+3; Данило, 93; Пепе, 112.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Атлетико
Комментарии (83)
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zra78
1464415492
Пусть Атлетико в этот раз выйграет
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Sergej-74
1464416680
Пусть победит атлетико в этом сезоне они достойны победы больше чем реал
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343443
1464426161
Атлетико должен победить
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BuenosArgentina
1464443815
Семеоне заслужил победу, за Алетико !
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abhvfdtcn
1464471431
Браво Реал, Роналду -золотой мяч!
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castromen
1464471769
Как будто играли Амкар-Кубань. Скучно.
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iron_Savior
1464471969
Где справедливость? Атлетико обыграл сложнейших соперников на своем пути Барселону и Баварию, а реал Вольфсбург и Рому! Да пошло оно все... Атлетико больше заслуживает этого кубка чем сливочники...
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МашкинаЛяжка
1464472185
Пепе придурок какой то. Чуть до щеки коснулись, а корячится как будто глаз выкололи. При чем два раза за матч.
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Jakson Soccer
1464472856
Не тянет Реал на чемпиона. Бавария, Барса или Атлетико М., ну ни как не Реал(
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МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1464473280
Хала Мадрид)))))))))
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