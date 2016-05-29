Лига чемпионов. Удар Роналду в серии пенальти принес «Реалу» победу над «Атлетико» в финале

В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» «Атлетико» в серии пенальти. В основное время команды обменялись голами, авторами которых стали Серхио Рамос и Янник Феррейра-Карраско. Дополнительное время забитых мячей не принесло, а в серии послематчевых одиннадцатиметровых точнее оказались футболисты «Реала». Решающий гол забил Криштиану Роналду.

Лига чемпионов. Финал

Реал (Испания) – Атлетико (Испания) – 1:1 (1:0; 5:3 в серии пенальти) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Рамос, 15; 1:1 – Феррейра-Карраско, 79.

Реал: Навас, Карвахаль (Данило, 52), Рамос, Пепе, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 72), Бэйл, Бензема (Лукас, 77), Роналду.

Атлетико: Облак, Луис (Эрнандес, 109), Годин, Савич, Хуанфран, Коке (Тейе,116), Габи, Фернандес (Феррейра-Карраско, 46), Сауль, Торрес, Гризманн.

Предупреждения: Карвахаль, 11; Навас, 47; Торрес, 61; Каземиро, 79; Рамос, 90+3; Габи, 90+3; Данило, 93; Пепе, 112.