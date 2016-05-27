Грасия: «Не хочется, чтобы меня сравнивали с Бердыевым»

Испанский специалист Хави Грасия, подписавший сегодня четырехлетний контракт с «Рубином», дал понять, что казанская команда под его руководством будет играть в атакующий футбол.

«Мне не хочется, чтобы меня сравнивали с Курбаном Бердыевым. Я нацелен на скорую работу. Приоритет – атакующей игре.

Перед подписанием контракта я смотрел игры «Рубина» в еврокубках, а также посетил матч команды с «Олимпиакосом», – цитирует Грасию корреспондент «Бомбардира» Артем Борисов.