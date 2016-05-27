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    Грасия: «Не хочется, чтобы меня сравнивали с Бердыевым»

    Испанский специалист Хави Грасия, подписавший сегодня четырехлетний контракт с «Рубином», дал понять, что казанская команда под его руководством будет играть в атакующий футбол.

    «Мне не хочется, чтобы меня сравнивали с Курбаном Бердыевым. Я нацелен на скорую работу. Приоритет – атакующей игре.

    Перед подписанием контракта я смотрел игры «Рубина» в еврокубках, а также посетил матч команды с «Олимпиакосом», – цитирует Грасию корреспондент «Бомбардира» Артем Борисов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.05.2016 16:28
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 27 мая 2016, 22:19

      Здесь одни рубильники оставишь коммент заминусуют... )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 27 мая 2016, 16:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С Бердыевым может сравниваться только автобус Икарус.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +166

      Ник17 > порт 27 мая 2016, 16:57

      Икарус Ваш пидерский газопровод 3:0......ал))))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6297

      порт > Ник17 27 мая 2016, 17:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дорогая, иди жарить котлеты.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +166

      Ник17 > порт 27 мая 2016, 17:21

      Лошары)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +6297

      порт > Ник17 27 мая 2016, 17:33

      Милая, ну ты же обещала больше не вспоминать свою девичью фамилию.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +166

      Ник17 > порт 27 мая 2016, 17:38

      как со школьником общение. засунься глубоко в лигу европы и не пиз...ди

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > порт 27 мая 2016, 17:58

      Зенит похож на твою аватарку))0

      -1
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