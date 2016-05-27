Петр Нойштедтер: «Зенит» или ЦСКА? А вдруг Бердыев возглавит «Спартак» и позовет сына туда?

Отец полузащитника сборной России Романа Нойштедтера Петр прокомментировал информацию об интересе к его сыну со стороны «Зенита» и ЦСКА.

«Зенит» интересовался Романом зимой, но не очень активно. А про ЦСКА от вас первый раз слышу. Сын не посвящает в эти дела, у него работают агенты, наверняка ему что-то подготовили. И сам Рома – взрослый человек и знает, что для него лучше. Сегодня только увидел, что сын стоит семь миллионов, это отличные деньги. Значит, парень что-то действительно может и хочет. А для меня главное, чтобы он был здоров.

Хотел бы я, чтобы Роман продолжил карьеру в России? А почему нет? Это футбол, люди играют, развиваются. Решать все равно Роме. Не могу сказать, где предпочтительнее играть, в «Зените» или ЦСКА. Вдруг Бердыев примет «Спартак» и позовет Романа. Я сам жду, когда сын решит и скажет мне, где продолжит карьеру», – сказал Петр Нойштедтер.