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    Нойштедтер входит в сферу интересов ЦСКА и «Зенита»

    Полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Сообщается, что в услугах 28-летнего игрока заинтересованы ЦСКА и «Зенит».

    Контракт хавбека с немецким клубом заканчивается в июне этого года, поэтому футболист перейдет в новый клуб в качестве свободного агента. Стоит отметить, что сам дебютант сборной России желает перейти именно в команду из РФПЛ.

    В прошедшем сезоне Нойштедтер провел 30 матчей в Бундеслиге, отметившись одной результативной передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.05.2016 12:57
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +127

      талхк 27 мая 2016, 16:55

      Для ЦСКА он нужен больше, но все решено уже давно,в зеньке будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 27 мая 2016, 16:17

      Зенит, забирай! У него уже стаж газпромовский есть!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      geragera 27 мая 2016, 15:47

      на кой он нужен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 27 мая 2016, 14:48

      Даже в 59 лет за 30 игр я бы и то хотя бы 2 результативные передачи сделал)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      SanekGol > zadira56 27 мая 2016, 17:05

      Он играет на позиции опорного полузащитника или центрального защитника, на этих позициях он и не обязан отмечаться передачами.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > zadira56 27 мая 2016, 17:06

      у этого хоть в 28 мозг есть! в отличии от некоторых одноклеточных, в свои то 56

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 мая 2016, 14:43

      Посмотрим как он сыграет на Евро-2016,если будет играть,а потом
      можно говорить о приобретении игрока.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 27 мая 2016, 13:38

      Только не в ЦСКА. Старых пердунов на новых менять не надо. Как я считаю, так нужно своих воспитанников растить или талантливую молодежь покупать, тогда от этого смысл будет и не так дорого, нежели покупать игроков которым уже под 30.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 27 мая 2016, 13:36

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 27 мая 2016, 13:15

      в краснодар лучше

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      Заря 27 мая 2016, 13:15

      Российский паспорт повысил трансферную стоимость и привлекательность

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 27 мая 2016, 13:14

      Из хорошего сильного чемпионата в это днище окунаться км то не нормально

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > карасевщина 27 мая 2016, 13:25

      там всякие дармштадты и аугсбурги в РФПЛ могли бы бороться за чемпионство

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > 27 мая 2016, 13:29

      у него явно из родственников кто-то в РФПЛ сидит на неплохой должности))) Даже слепому видно, как это днище пиарят и тащат)))

      1
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life > diadushka 27 мая 2016, 16:52

      Не понимаю, откуда такой негатив? Чувак из основного состава Шальке04 (команда уровня первой пятерки РФПЛ), а теперь с российским паспартом. Да еще свободный агент. Да еще дебют в сборной. Конечно, к нему будет повышенное внимание со всех сторон.

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