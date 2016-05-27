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Нойштедтер входит в сферу интересов ЦСКА и «Зенита»

27 мая 2016, 12:57
16

Полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Сообщается, что в услугах 28-летнего игрока заинтересованы ЦСКА и «Зенит».

Контракт хавбека с немецким клубом заканчивается в июне этого года, поэтому футболист перейдет в новый клуб в качестве свободного агента. Стоит отметить, что сам дебютант сборной России желает перейти именно в команду из РФПЛ.

В прошедшем сезоне Нойштедтер провел 30 матчей в Бундеслиге, отметившись одной результативной передачей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Нойштедтер Роман
Комментарии (16)
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REDWHITE_
1464343802
Опять зенька хлам собирает
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алекс88
1464344060
Из хорошего сильного чемпионата в это днище окунаться км то не нормально
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Заря
1464344109
Российский паспорт повысил трансферную стоимость и привлекательность
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овертайм
1464344129
в краснодар лучше
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Kulimen
1464345519
Только не в ЦСКА. Старых пердунов на новых менять не надо. Как я считаю, так нужно своих воспитанников растить или талантливую молодежь покупать, тогда от этого смысл будет и не так дорого, нежели покупать игроков которым уже под 30.
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vladimir-7
1464349385
Посмотрим как он сыграет на Евро-2016,если будет играть,а потом можно говорить о приобретении игрока.
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zadira56
1464349686
Даже в 59 лет за 30 игр я бы и то хотя бы 2 результативные передачи сделал)))
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geragera
1464353277
на кой он нужен
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VIPded
1464355041
Зенит, забирай! У него уже стаж газпромовский есть!
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талхк
1464357319
Для ЦСКА он нужен больше, но все решено уже давно,в зеньке будет.
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