Нойштедтер входит в сферу интересов ЦСКА и «Зенита»

Полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Сообщается, что в услугах 28-летнего игрока заинтересованы ЦСКА и «Зенит».

Контракт хавбека с немецким клубом заканчивается в июне этого года, поэтому футболист перейдет в новый клуб в качестве свободного агента. Стоит отметить, что сам дебютант сборной России желает перейти именно в команду из РФПЛ.

В прошедшем сезоне Нойштедтер провел 30 матчей в Бундеслиге, отметившись одной результативной передачей.