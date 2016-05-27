РФПЛ. «Томь» вышла в элиту, «Анжи» остался в Премьер-лиге

В ответном переходном матче «Томь» на своем поле благодаря голам Евгения Башкирова и Валерия Чуперки обыграла «Кубань». Победа позволяет команде Валерия Петракова в следующем сезоне выступать в российской Премьер-лиге, тогда как клуб из Краснодара вылетел в ФНЛ.

Во второй встрече «Анжи» был сильнее «Волгаря». Махачкалинцы решающее преимущество получили еще до перерыва – голы в ворота астраханцев забили Джордже Лазич и Янник Боли. После этого гостям необходимо было забивать три мяча, но сил у астраханцев не хватило даже на гол престижа. Более того, хозяева могли довести счет до разгромного, но Боли в втором тайме не реализовал пенальти.

Чемпионат России. Премьер-лига. Переходные матчи

Томь (Томск) – Кубань (Краснодар) – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Башкиров, 57; 2:0 – Чуперка, 72.

«Томь»: Солосин, Темников, Йиранек, Бендзь, Бордачев, Чуперка, Шарипов (Башкиров, 3), Пугин (Баляйкин, 84), Кузнецов,Баженов, Саная.

«Кубань»: Беленов, Зотов, Армаш, Лобкарев, Шандао, Бугаев, Аподи (Букур, 74), Сантана, Якуба (Георгиевски, 83), Манолев, Майрович.

Предупреждения: Аподи, 39; Бордачев, 45; Саная, 60; Беленов, 88; Букур, 90+2; Солосин, 90+3.

Первая встреча – 0:1.

Анжи (Махачкала) – Волгарь (Астрахань) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Лазич, 7; 2:0 – Боли, 34.

«Анжи»: Юрченко, Тигиев, Жиров, Лазич, Менса, Гасанов, Маевский, М. Мусалов, Амаду (Бериша, 67), Эбесилио (Джамалутдинов, 83), Боли (Абдулавов, 79).

«Волгарь»: Бучнев, Зуйков, Иванов (Газзаев, 76), Байрыев, Терехов, Лукьяновс (Сутормин, 67), Кренделев, Петрович, Коломийченко (Веркашанский, 76), Букия, Асильдаров.

Предупреждения: Гасанов, 50; Байрыев, 65; Зуйков, 72; Газзаев, 87.

Первая встреча – 1:0.