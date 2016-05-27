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РФПЛ. «Томь» вышла в элиту, «Анжи» остался в Премьер-лиге

27 мая 2016, 20:50
56

В ответном переходном матче «Томь» на своем поле благодаря голам Евгения Башкирова и Валерия Чуперки обыграла «Кубань». Победа позволяет команде Валерия Петракова в следующем сезоне выступать в российской Премьер-лиге, тогда как клуб из Краснодара вылетел в ФНЛ.

Во второй встрече «Анжи» был сильнее «Волгаря». Махачкалинцы решающее преимущество получили еще до перерыва – голы в ворота астраханцев забили Джордже Лазич и Янник Боли. После этого гостям необходимо было забивать три мяча, но сил у астраханцев не хватило даже на гол престижа. Более того, хозяева могли довести счет до разгромного, но Боли в втором тайме не реализовал пенальти.

Чемпионат России. Премьер-лига. Переходные матчи

Томь (Томск) – Кубань (Краснодар) – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Башкиров, 57; 2:0 – Чуперка, 72.

«Томь»: Солосин, Темников, Йиранек, Бендзь, Бордачев, Чуперка, Шарипов (Башкиров, 3), Пугин (Баляйкин, 84), Кузнецов,Баженов, Саная.

«Кубань»: Беленов, Зотов, Армаш, Лобкарев, Шандао, Бугаев, Аподи (Букур, 74), Сантана, Якуба (Георгиевски, 83), Манолев, Майрович.

Предупреждения: Аподи, 39; Бордачев, 45; Саная, 60; Беленов, 88; Букур, 90+2; Солосин, 90+3.

Первая встреча – 0:1.

Анжи (Махачкала) – Волгарь (Астрахань) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Лазич, 7; 2:0 – Боли, 34.

«Анжи»: Юрченко, Тигиев, Жиров, Лазич, Менса, Гасанов, Маевский, М. Мусалов, Амаду (Бериша, 67), Эбесилио (Джамалутдинов, 83), Боли (Абдулавов, 79).

«Волгарь»: Бучнев, Зуйков, Иванов (Газзаев, 76), Байрыев, Терехов, Лукьяновс (Сутормин, 67), Кренделев, Петрович, Коломийченко (Веркашанский, 76), Букия, Асильдаров.

Предупреждения: Гасанов, 50; Байрыев, 65; Зуйков, 72; Газзаев, 87.

Первая встреча – 1:0.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Томь Кубань (ЛФЛ) Анжи Волгарь
Комментарии (56)
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Оренбургский фан
1464361174
Волгарю теперь удачи!!!!!
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multiscan
1464361584
Давно стало заметно, что руководству Краснодарского края начихать на футбол. "Кубань" слили, скоро настанет очередь "Краснодара", не смотря на его успех в этом сезоне. В конце ЧР он явно начал сдуваться.
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ЖОРРО
1464361596
Аааааа!!!!Ура!!!Сибиряки молодцы!!!!
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JokUr
1464362228
Поздравляю футбольный клуб "Кубань" и всех его болельщиков с выходом в первый дивизион! Один город - одна команда! Ура!!! (p.s. зато на красивом стадионе будете играть весь следующий год)
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Igorello97
1464362636
Судья чистый гол не засчитал
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egiven
1464363430
Не назначенный пенальти на Якубе, и непонятно не засчитанный гол при позорнейшей трансляции подчеркивают высокий судейский статус Мешкова!!! Кубань начали добивать после того, как Мутко заявил, что в Краснодаре не должно быть две команды в премьере. Администрация Краснодарского края показала достойную изворотливость чтобы добить клуб. За Кубань болел весь край. Обидно! Томь тут не виновата.
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Garrincha58
1464363769
зачем в Томске футбол пусть в хоккей играют стадиона нет поля хорошего нет опять по снегу играть ну на хрена все это надо
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Томь вперёд
1464364366
Честно говоря даже мне не верилось! С победой! Хоть и немного неожиданной!
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АртурZaСМ
1464364703
Лучше бы Кубань осталась... Теперь с томичами в огороде играть будут...
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Legioner-05
1464372146
Боли бьёт до боли))Ура,мы остаемся в рпл. С ПОБЕДОЙ!в новом сезоне надо бы играть получше.Удачи Анжи!
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